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TREDAŞ Leylek Yuvalarının Bakımını Dron ile Yapıyor

TREDAŞ Leylek Yuvalarının Bakımını Dron ile Yapıyor
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ, leylek yuvalarının sağlıklı enerji akışı için termal kameralı dron kullanarak bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. TEDAŞ, kuşların göç yolundaki yuvaların korunmasına yönelik teknoloji ile desteklenen bir proje yürütüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) leylek yuvalarının devamlılığının sağlanması ve sağlıklı enerji akışı için, bozulan ve zarar görmüş yuvaların bakımlarını termal kameralı dron yardımıyla yapıyor.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapan kurum, teknolojik altyapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeye gelecek leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde elektrik dağıtımını üstlenen TREDAŞ hizmet bölgesindeki her noktaya kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti sunarken, çevreye ve doğaya dost, yaban hayata saygılı bir anlayış ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengesi açısından elektrik direklerine konan, yuva yapan kuşları koruma altına alan ve onlara güvenli bir güzergah oluşturan TREDAŞ, leyleklerin sıcak bölgelere göçünün ardından yuvaların bakımına başladı.

Kuşların göç güzergahında bulunan Trakya'da, leylek yuvalarının devamlılığının sağlanması ve sağlıklı enerji akışı için ekipler tarafından yerinde tespitler yapılıyor.

Yuvada canlı olup olmadığının tespiti de termal kameralı dronla gerçekleştiriliyor.

Leylek yuvalarının bakım çalışmalarını dron aracılığıyla gerçekleştiren ekipler, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarını yaparak tekrar yerlerine yerleştiriyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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