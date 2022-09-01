Traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler ADANA'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mahmut Kaplan (56), hayatını kaybetti. ADANA'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mahmut Kaplan (56), hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Mahmut Kaplan, yönetimindeki motosikletle aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kaplan, başını asfalta çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alıp, gelen Kaplan'ın yakınları gözyaşı döktü.Yapılan incelemenin ardından Mahmut Kaplan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar Mahmut Kaplan Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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