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Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada: Ayaklarını camdan sarkıttı

Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada: Ayaklarını camdan sarkıttı

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Kastamonu'da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş başka bir sürücü tarafından görüntülendi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kastamonu-Araç karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan çıkararak seyahat etti. Yolcunun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolda seyir halinde olan araçlardaki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

- Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada: Ayaklarını camdan sarkıttı

KASTAMONU - Kastamonu'da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş başka bir sürücü tarafından görüntülendi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu-Araç karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan çıkararak seyahat etti. Yolcunun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolda seyir halinde olan araçlardaki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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