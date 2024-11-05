7 yaşındaki öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene tahliye

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırılan öğretmen, tutukluluk kararına yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de görülen duruşmada, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verdiği tutuklu sanık Banu Kaya'nın (46) tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine sanık avukatı ve savcı, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ayrı ayrı tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

"SEVİNÇLE OKULA BAŞLAMIŞTI, CENAZESİNİ ALDIK"

Tahliye talebine tepki gösteren baba Yakup Arslan, "Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sevinçle Gazi İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Çocuğumuzun ve ailesi olarak bizlerin sevinci çok kısa sürdü. Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık. Çocuğumuzun ölümüne aynı okulda görevli bir öğretmenin sebep olması bizlerin acısını daha da katladı. Çocuğumuzun ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporuyla sabittir. Sanık hakkında Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkemece sanık olması muhtemelen kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delillere rağmen avukatlarımızın buna dair tüm talepleri reddedilerek sanık hakkında taksirle ölüme sebep olmaktan dört yıl beş ay on gün hapis cezası ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada, sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis verilmesi ve tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmıştı. Mahkeme heyeti ayrıca, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle Kaya'nın 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmasının da yasaklanmasına karar vermişti.