Trabzon Valisi Şahin'den Berat Kandili mesajı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu gecede rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, affa mazhar olmanın, arınmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemli bir fırsatıdır. Bu kıymetli geceler bizlere yalnızca Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmayı değil, aynı zamanda kendimize, ailemize, çevremize ve tüm insanlığa karşı daha anlayışlı, affedici ve onarıcı olmayı da hatırlatmaktadır. Dua ve tövbe kapılarının açık olduğu bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, ülkemizin huzuru, milletimizin esenliği ve tüm İslam aleminin selameti için dua edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında yaşayan mazlumların huzura kavuşması için Yüce Mevla'ya niyazda bulunacağız."