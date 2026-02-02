Haberler

Trabzon Valisi Şahin'den Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gecenin affa, arınmaya ve yeni başlangıçlara fırsat sunduğunu vurguladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu gecede rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, affa mazhar olmanın, arınmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemli bir fırsatıdır. Bu kıymetli geceler bizlere yalnızca Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmayı değil, aynı zamanda kendimize, ailemize, çevremize ve tüm insanlığa karşı daha anlayışlı, affedici ve onarıcı olmayı da hatırlatmaktadır. Dua ve tövbe kapılarının açık olduğu bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, ülkemizin huzuru, milletimizin esenliği ve tüm İslam aleminin selameti için dua edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında yaşayan mazlumların huzura kavuşması için Yüce Mevla'ya niyazda bulunacağız."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

3 çocuk annesi kadın markete giderken sokak ortasında katledildi
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu

Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu