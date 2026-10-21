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Trabzon Of'ta Adım Zeka, İşim Oyun Projesi finallerinde öğrenciler mangala oynadı

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Trabzon Of'ta Adım Zeka, İşim Oyun Projesi finallerinde öğrenciler mangala oynadı
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Trabzon'un Of ilçesinde, 'Adım Zeka, İşim Oyun Projesi'nin ilçe finallerinde öğrenciler mangala oyununda yarıştı. Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finallerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, "Adım Zeka, İşim Oyun Projesi"nin ilçe finalleri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel olarak sürdürülen proje kapsamında düzenlenen ilçe finallerinde, öğrenciler mangala oyununda yarıştı.

Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finallere, okullarında gerçekleştirilen yarışmalarda başarılı olarak ilçe finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

İlkokul 1 ve 2. sınıflar, ilkokul 3 ve 4. sınıflar, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencileri cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında tanışma, kaynaşma ve yeni dostluklar kurma fırsatı sunduğunu belirten Kabahasanoğlu, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere başarı diledi.

Projenin ilçe koordinatörü Ersin Sağlık da öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini ve heyecanlarının yüksek olduğunu ifade etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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