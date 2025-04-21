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Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel
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