Trabzon'da uyuşturucu operasyonu; 11 gözaltı

Güncelleme:
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Of ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde ekiplerin yaptığı aramalarında, 10 gramı kokain olmak üzere çeşitli türlerde toplam 647 gram uyuşturucu, sentetik uyuşturucu karışımlı tütün, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ve 40 bin TL para ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
