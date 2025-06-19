Trabzon'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir alt geçitte silahlı saldırıya uğrayan S.S, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın zanlısı A.Ç, teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde alt geçitte bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçenin Fenerler Mahallesi'ndeki alt geçitte S.S, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından teslim olan A.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından Vakfıkebir Adliyesi'ne sevk edildi.

A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel
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