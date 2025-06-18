Trabzon'da Samuray Arılarıyla Biyolojik Mücadele Başlatıldı

Trabzon'da, kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki bahçede, samuray arılarının bir kısmı doğaya salındı.

Vali Aziz Yıldırım, son yıllarda kahverengi kokarcanın özellikle fındığa ciddi zarar verdiğini belirterek "Hem rekolteyi düşürüyor hem de ağaçlara zarar veriyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise ülke genelinde bu yıl 35 ilde 1 milyon, Trabzon'da ise 56 bin samuray arının doğaya salınacağını ifade etti.

Kahverengi kokarcaya karşı samuray arının en önemli biyolojik mücadele olduğunu vurgulayan Kaplan, Türkiye ve İtalya'nın samuray arıyı üreterek doğada mücadele eden ülkeler olduğunu kaydetti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, diğer ilgililer ve fındık üreticileri katıldı.