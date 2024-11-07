Trabzon'da Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

Trabzon'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV), En Mutlu Köy Yerleşkesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katılımıyla program organize edildi.

Özel gereksinimli bireylerle gerçekleştirilen etkinliğe, LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Yaren Koçyiğit ve Berfin Yazıcı, Trabzon'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Kumsal ve annesi İffet Turhal da katıldı.

Kaya, turuncu çiçeklerle yaptığı tacı, Kumsal Turhal'a hediye etti.

Lösemili çocukların verdikleri zorlu mücadelede her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Lösemili çocuklarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları fiziki ve sosyal sorunlara ilişkin bir farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. En Mutlu Köyümüz turuncuya büründü. 'Biz kazanacağız' sloganı bize vereceğimiz mücadelenin önemini çok iyi anlatıyor. Farkındalığı dalga dalga yayıp, toplumun daha da bilinçlenmesi adına Ortahisar Belediyesi olarak her türlü katkı ile çocuklarımızın yanlarında olacağız."