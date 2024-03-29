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Trabzon'da Kitap Satıcısı İsmail Gürsoy, Bağışlarla Kedilere Yardım Ediyor

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Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satarak geçimini sağlayan İsmail Gürsoy, topladığı bağışlarla sahipsiz kedileri doyuruyor.

Ortahisar ilçesinde yaşayan İsmail Gürsoy, İskenderpaşa Camisi avlusunda babası Halil Gürsoy'un başladığı kitap satışını, 40 yıldır kendisi sürdürüyor.

Tarihi caminin avlusunu çevreleyen duvar üzerine dizdiği kitapların yanına "Kediler İçin Yardım Kutusu" yazılı kutu koyan 60 yaşındaki Gürsoy, esnaf ve cami cemaatinden topladığı paralarla sahipsiz kediler için yiyecek alıyor.

Dört çocuk, bir torun sahibi İsmail Gürsoy, AA muhabirine, "Kitapçı İsmail" olarak tanındığını belirterek, "40 yıldır bu taşın üzerinde kitap satıyorum. Baba mesleğidir. Daha evvel babam yapmıştı. 60 yıldır bu caminin avlusundayız. Sırf benimle geçen zaman 40 yıl." dedi.

Kedileri küçük yaşlardan beri çok sevdiğini dile getiren Gürsoy, çocukluğunda Ganita mevkisinde bahçeli evlerinde ailecek kedileri beslediklerini anlattı.

"Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri"

Gürsoy, cami avlusunda da 15 yıldır kedileri beslediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri. Sabahları bunların karınlarını doyuruyorum. Sabah rızıkları burada. Aşağı yukarı 20 kedim var. Her sabah gelir, beni burada bulurlar. Gelmediğim günü de bilirler. Pazar günü buraya gelmezler, benim burada olmadığımı bildikleri için. Diğer her gün buradalar. Yemeklerini yerler, akşama doğru tekrar gelirler."

Kediler için hazırladığı bağış kutusunun ilgi çektiğini kaydeden Gürsoy, "Trabzon'un hayırsever insanları, arkadaşlarımız, halkımız kedilerin yiyecekleri için yardım ederler, yedirmesi bana kalır. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onları beslemek zorundayız." dedi.

Gürsoy, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, yaşadığı sürece elinden geldiği kadar kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi.

Esnaf Yusuf Saka ise cami cemaati olarak İsmail Gürsoy'un hayrına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kedilerimize para topluyoruz. İsmail abim sağ olsun, zaman ayırıyor, gidiyor, alışverişini yapıyor, gıdasını alıyor, kedilerimizi besliyor. Allah'ın emaneti bunlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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