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Trabzon'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçı A.Ş'nin cesedi, Akçaabat açıklarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinde teknesiyle sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan A.Ş'den (58) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçılar A.Ş'ye ait tekneyi bulurken, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir ceset gördü.

Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen cesedin, inceleme sonrasında A.Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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