Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da "Çevre Farkındalığı Festivali" düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 22 Mart Dünya Su Günü, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Çevre Farkındalığı Festivali" gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Nazihan Ursavaş, öncülüğünde konferans organize edildi.

Ursavaş, bu ay içinde Dünya Su Günü, Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası'nın kutlandığını belirterek, "Üç tarafı denizle çevrili ülke olsak da su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu tehlikenin önüne geçmek için yeterince tedbir alamıyoruz. Artık az su ile yaşamayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, Antarktika'daki gözlemlerini paylaştı.

Kandemir, Antarktika'da Türk Bilim Üssü adlı araştırma birimi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler 'barış ve bilim' çatı ilkesiyle orada bulunuyor. Antarktika dünyanın damacanası. Dolayısıyla sadece su için bile tüm ülkelerin Antarktika'da olması gerekiyor. Buzullar sürekli eriyor. Son birkaç yılda kıta 219 milyar ton buz kaybetti. Bu böyle sürerse dünyadaki su seviyesinin yakında 58 metre yükseleceği ve okyanusa kıyısı olan bütün ülkelerin göç etmek durumunda kalacakları değerlendiriliyor. Bazı deniz canlılarının da soyu tükenecek. İnsanlığın suyu ve havayı zehirlemekten acilen dönmesi gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Arif Yılmaz, sıfır atık konusunda sunum yaptı.

Araştırma Projesi Yarışmasında başarılı olan öğrencilerin de projelerinin anlattığı etkinlikte üniversitenin Merkez Fatih Yerleşkesine Orman Fidanlık İl Müdürlüğünden temin edilen 100 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler, öğretmenler ile Söğütlü ve İskenderpaşa Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Su Günü Trabzon 22 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title