Trabzon Büyükşehir Belediyesince Halep'te "kardeşlik iftarı" düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Suriye'nin Halep ilinde "kardeşlik iftarı" gerçekleştirildi.

Eşrefiye Mahallesi'nde düzenlenen iftara, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Halepliler katıldı.

İftarın ardından iki ülke için dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Halep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halep'te bağımsızlık mücadelesi verildiğini belirten Genç, "Çok şükür huzura kavuştu. Mücadelenin kahramanlarını kutluyorum, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin kendi iradesiyle yönetilmesi hususunda büyük bir kararlılık ortaya koydu. Ülkemizin büyük bir desteği var bu konuda." dedi.

Genç, ramazanda Halep'in farklı mahallelerinde iftar programları düzenlediklerini ifade ederek, "Kardeşlerimizle buluşuyoruz, ramazan soframızı paylaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfınca çadır kentte gerçekleştirilen yardım dağıtımına da katıldıklarını anlatan Genç, "Türkiye'ye karşı burada müthiş bir ilgi var. 'Trabzon'dan geldik' diyoruz çok mutlu oluyorlar. Buraya yaptığımız maddi katkılar kıymetli ama manevi olarak Türkiye'yi arkalarında hissetmeleri çok daha büyük bir güç onlar için. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.