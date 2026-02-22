Trablusşam'da Hristiyanların Büyük Perhiz öncesi "Zambo" coşkusu

Lübnan'ın Trablusşam kentinin liman bölgesinde, Paskalya öncesi kırk gün süren Büyük Perhiz (Lent) arifesinde yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip geleneksel "Zambo Festivali" kutlandı.

Afrika kültürünü yansıtan kostümler giyen, yüzlerini ve vücutlarını rengarenk boyayan katılımcılar, şarkılar ve davullar eşliğinde dans ederek kentin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Ortodoks takvimini takip eden Hristiyanlar için pazartesi günü başlayacak Büyük Perhiz öncesinde düzenlenen festival kapsamında, liman kentinin eski şehir merkezinde geçit töreni yapıldı.

Kentteki Rum Ortodoks Kilisesi cemaatine mensup bazı isimlere göre festival, paganizmden Hristiyanlığa geçişi simgeliyor.

Kutlamalar sırasında katılımcılar vücutlarını siyaha boyadı, tüylerle süslenmiş maskeler ve kostümler giyerek kılıç ve mızrak taşıdı.

Tüm gösteriler, davul ritimleri ve geleneksel Afrika ezgileri eşliğinde gerçekleştirildi.

Festivalin organizatörlerinden Bişara Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin yaklaşık 35 yıldır düzenlendiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu karnavalı da Paskalya öncesi oruçtan bir gün önce gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hasan, ramazan ayının başlangıcının bu yıl Büyük Perhiz'le aynı döneme denk gelmesinin ve farklı mezhep ve inançlardan gençlerin karnavala katılmasının şehirde dikkati çekici bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.

Mişel Eyub ise "Zambo"nun genellikle Büyük Perhiz'den bir hafta önce düzenlendiğini, bunun Trablus'a özgü ve Lübnan'ın başka bölgelerinde görülmeyen bir gelenek olduğunu söyledi.

Eyub, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde de benzer dönemlerde festivaller düzenlendiğini kaydetti.

Katılımcılardan Spiro Azar da festivali "birlikte yaşama kültürünün bir örneği" olarak nitelendirerek, "Keşke her gün Zambo gibi olsa." ifadelerini kullandı.

Trablus halkı, yıllardır ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krize ve yaşam standartlarındaki düşüşe rağmen bu geleneği sürdürmeye devam ediyor.???????