Haberler

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Eskişehir'de hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

Hamamda korkunç manzara! Hastanede hayatını kaybetti
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi

Ebru, 17 yıl sonra defnedildi
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi