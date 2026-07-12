Kanada'da sokak festivali yakınında çıkan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Kanada'nın Toronto kentinde bir Latin Amerika festivali yakınında iki saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili henüz gözaltı yok.
Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 kişi yaralandı.
Yetkililer, Toronto'da Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Birbirlerini hedef alan 2 saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu hayatlarını kaybettiğini bildiren yetkililer, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, olay yerinde 2 silah ele geçirildiğini, saldırıyla ilgili henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.