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Kanada'da sokak festivali yakınında çıkan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

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Kanada'nın Toronto kentinde bir Latin Amerika festivali yakınında iki saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili henüz gözaltı yok.

Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, Toronto'da Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Birbirlerini hedef alan 2 saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu hayatlarını kaybettiğini bildiren yetkililer, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, olay yerinde 2 silah ele geçirildiğini, saldırıyla ilgili henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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