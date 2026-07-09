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İzmir'de oto galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de oto galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da Torbalı ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.K (21) ve Ö.Y.A (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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