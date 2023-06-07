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Torbalı'da bir kişinin vurulmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Torbalı'da bir kişinin vurulmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gün önce silahla bir kişinin öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gün önce silahla bir kişinin öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

Aziz Çetindalan'ın (39) 2 Haziran'da tabancayla öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan R.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan, olayda kullanılan silah ise ormanlık alanda bulundu.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Torbalı İzmir Aziz Güncel Haberler

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