Torbalı'da bir kişinin vurulmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gün önce silahla bir kişinin öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gün önce silahla bir kişinin öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.
Aziz Çetindalan'ın (39) 2 Haziran'da tabancayla öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan R.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Öte yandan, olayda kullanılan silah ise ormanlık alanda bulundu.
Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel