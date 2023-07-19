Torbalı'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü, 6 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Celal Bulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün çocuklar arasındaki tartışmanın ardından çıkan kavgada Celal Bulut'un (32) bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheliler K.S, F.S, T.S, B.D, E.D. ve Ç.D'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkartılan şüpheliler, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.
Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel