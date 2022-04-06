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Toplu iftar

AA - Güncel
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Necef'in İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasından detaylar Müslümanların toplu iftar açması Necef - Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, ramazan ayının beşinci gününde oruçlarını İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasında toplu olarak açtı.

Necef'in İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasından detaylar

Müslümanların toplu iftar açması Necef - Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, ramazan ayının beşinci gününde oruçlarını İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasında toplu olarak açtı.

Toplu iftar

Toplu iftar

Toplu iftar

AA / Güncel

Necef, Irak, Güncel, Haberler

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