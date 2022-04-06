Toplu iftar
AA - Güncel
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Necef'in İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasından detaylar Müslümanların toplu iftar açması Necef - Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, ramazan ayının beşinci gününde oruçlarını İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasında toplu olarak açtı.
Necef'in İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasından detaylar
Müslümanların toplu iftar açması Necef - Irak'ın Necef kentindeki Müslümanlar, ramazan ayının beşinci gününde oruçlarını İmam Zeynel Abidin caddesinde kuruların yer sofrasında toplu olarak açtı.