Tokatta aç kalan domuz kent merkezine indi

TOKAT - Tokat'ın kent merkezine kadar inerek yemek aramak için dolaştığı düşünülen bir yaban domuzu, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Aç kaldığı düşünülen yaban domuzu, Tokat Sanayi Bölgesine indi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ahmet Demirdağ, ilginç görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Demirdağ, aracıyla yol kenarında seyir halindeyken karşılaştığı olay, doğaya dair ilginç anların yaşandığı bir anıya dönüştü. Demirdağ'ın kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kalan yaban domuzu Organize Sanayi Bölgesine doğru koşarken, hayretli bakışları dikkat çekti. Bir süre koştuktan sonra dağaya doğru yönelen yaban domuzu gözlerden kayboldu.