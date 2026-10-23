Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Zile'de otomobil ile cip çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde otomobil ile cip çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan kişiler olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.T. (54) idaresindeki 55 AJJ 252 plakalı otomobil, Zile- Turhal kara yolu Zile girişinde D.A. (22) yönetimindeki 34 BCU 967 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.H. (42) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler

Kiliseye korkunç saldırıda yeni görüntüler! Acımadan vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Salah etkisi Trabzon'a turist getirdi! Mısırlılar akın ediyor

Salah çılgınlığı sınırları aştı! Turistler akın akın geliyor
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama

Diyanet Vakfı, tartışma yaratan iddialara net yanıt verdi
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti