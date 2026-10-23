Tokat Zile'de otomobil ile cip çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Tokat Zile'de otomobil ile cip çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde otomobil ile cip çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan kişiler olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.T. (54) idaresindeki 55 AJJ 252 plakalı otomobil, Zile- Turhal kara yolu Zile girişinde D.A. (22) yönetimindeki 34 BCU 967 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.H. (42) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA