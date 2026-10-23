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Tokat Zile'de kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Tokat Zile'de kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Alaca kara yolu Büyükkarayün köyü yakınlarında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.I. (76) idaresindeki 60 ADU 951 plakalı kamyonet, Zile- Alaca kara yolu Büyükkarayün köyü yakınlarında A.R.B. (67) yönetimindeki 06 S 3782 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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