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Tokat Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TOGÜ'yü gezdi

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Tokat Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TOGÜ'yü gezdi
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Tokat Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler Ziraat Fakültesindeki ders etkinliğine katıldı; Biyoçeşitlilik Müzesi ve Milli Teknoloji Atölyesi'ni gezerek bilgi aldı.

Tokat Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Müdürü Celalettin Kartal ve Müdür Yardımcısı Fatih Polat'ın eşlik ettiği öğrenciler, ziyaret kapsamında Ziraat Fakültesinde düzenlenen ders etkinliğine katılarak üniversitedeki eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, daha sonra Biyoçeşitlilik Müzesi'ni gezerek doğal yaşam ve biyolojik çeşitlilik hakkında yetkililerden bilgi edindi. Program kapsamında Milli Teknoloji Atölyesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, burada yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaları inceledi. Öğrencilerin üniversite ortamını tanımaları ve akademik çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri amacıyla düzenlenen ziyaret, yerleşkedeki incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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