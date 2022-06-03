Tokat Valisi Hatipoğlu, hedeflerini anlattı - Haberler

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kentte hayata geçirmek istediği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tokat Valiliği görevine 18 Mayıs'ta başlayan Hatipoğlu, ardından ilçeleri gezerek kaymakamlardan bilgi aldı.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, vali olarak atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

İlçelerinin tamamını gezerek sanayi bölgelerini inceleme fırsatı bulduğunu belirten Hatipoğlu, "Her ilçemizde şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Kendilerine yanlarında olduklarını ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettik. ayrıca Tokat ilinin potansiyelini keşfetmeye çalıştık." dedi.

Kendisinin 1996 yılında Reşadiye ilçesinde kaymakam vekili görevinde bulunduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Şimdi burada vali olarak görev yapmam büyük mutluluk. Tokat ili pek çok zenginliği hazineyi bünyesinde barındırıyor. Öncelikle insan dokusu muhteşem. Misafirperver, güler yüzlü, çalışkan insanlarıyla göz kamaştırıyor." diye konuştu.

Tarımın en önemli konu olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkla şimdiye kadar yapılmış çalışmaların üstüne yeni çalışmalar ekleyerek vatandaşlarımızı daha huzurlu, daha güzel, daha müreffeh bir coğrafyada, çevreyle barışık vaziyette yaşatmak gibi bir arzumuz var. Bu anlamda her ilçemiz çok büyük potansiyeli bünyesinde barındırmakta. Organize sanayi bölgelerimizin çok daha ileri noktalara ulaşması, yatırımların tamamlanmış olması en büyük hedefimiz olacak. Tokat denince en önemli özelliklerinden birisi de tarihi zenginliği. 1071 Malazgirt Zaferi sonrası hemen Danişmentlilerce fethedilen ve vatanlaştırılan bu güzel coğrafyanın her köşesinde zenginlik yatmakta."