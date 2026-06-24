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Tokat'ta bir kadını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

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Tokat'ta kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp 66 yaşındaki G.E.'yi telefonla dolandıran E.K. ve Ö.A. tutuklandı. Şüpheliler, kadının 60 bin lirası ile 1 tam ve 12 çeyrek altınını almıştı.

Tokat'ta bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden G.E'yi (66) telefonla arayarak dolandıran ve kadının ziynet eşyalarıyla yakalanan E.K. (24) ile Ö.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Telefonda kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, adının bir suça karıştığını söyledikleri G.E'nin 60 bin lirası ile 1 tam ve 12 çeyrek altınını almıştı. Dolandırıldığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, kimliklerini belirlediği E.K. ve Ö.A'yı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yakalamıştı.

Zanlıların G.E'den aldıkları para ve ziynet eşyaları sahibine verilmişti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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