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Son dakika haber... TOKAT'TA, YARALI BULUNAN BALABAN KUŞUNA TEDAVİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'ta yaralı halde bir kafenin bahçesinde bulunan küçük balaban kuşu, Tokat Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

TOKAT'ta yaralı halde bir kafenin bahçesinde bulunan küçük balaban kuşu, Tokat Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında kafe işletmecisi Ahmet Dal (35) kafe bahçesinde sağ ayağından yaralı ve uçamayan bir kuş fark etti. Hayvanı korumaya alan Dal, balaban kuşu olduğunu öğrendi. Dal, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polis ekipleri tarafından alınan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Ahmet Dal, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının önünde gördüm. Tutmaya çalıştım, ısırmaya çalıştı. Değişik bir kuş olduğunu görünce ilk başta heyecanlandım. Ayağından yaralı olduğunu fark ettim. Uçamıyordu, yavru bir kuşa benziyor. İnşallah sağlığına kavuşarak doğaya tekrar salınır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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