Tokat'ta Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Operasyonu: 2 Tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Tokat'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmada operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; 123 gram metamfetamin, 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 17 bin 500 gram kıyılmış tütün, 8 bin 800 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 3 bin 800 adet boş makaron, 2 bin adet kilitli sigara koyma paketi (jelatin), 8 adet manuel sigara doldurma aparatı, bin 445 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT