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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 169 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1445 lira ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 169 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1445 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Güncel Haberler

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