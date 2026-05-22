Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Turhal, Pazar ve Niksar ilçelerinde taşkın riski nedeniyle önlem çalışmaları sürüyor. Turhal'da köprü korkulukları sökülürken, Niksar'da toprak kayması sonucu yola devrilen ağaç kaldırıldı. Pazar'da ise şiddetli yağış arazileri su altında bıraktı.

Turhal ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Sanayi ve Terminal köprülerinin demir korkuluklarının sökümüne Turhal Belediyesi ekiplerince başlandı.

Çalışma kapsamında Sanayi Köprüsü trafiğe kapatılırken, Terminal Köprüsü'nde de trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Sanayi Köprüsü üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Köprü üzerindeki tahkimatlar kaldırıldı. Bütün korkulukları gelebilecek kütüklerin akışı engellemesi ve mahalleye su dolması ihtimaline karşı kaldırdık. Mühendislerin 'bıyık' dediği ikinci bir kanal açacağız. Mühendisler, Tokat'tan gelecek suların ırmak yatağına sığacağını öngörmüyor. 10 gündür sette çalışmalar yapıldı. DSİ muazzam bir iş çıkardı. Özel İdare muazzam bir iş çıkardı. Turhal Belediyesi personeli muazzam bir iş çıkardı. Tahkimatın neden yapıldığını halkımız daha iyi anlayacak."

Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyü yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ağaç yola devrildi.

Bölgede etkili olan yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu devrilen ağaç, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ırmak setlerinde malzeme takviye çalışmaları sürüyor.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, bölgede gerekli inceleme ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Taşkınlara karşı çalışmaların sürdüğü Pazar ilçesinde ise şiddetli yağış dolayısıyla bazı araziler sular altında kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
