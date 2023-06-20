Tokat'ta Sağanak Yağış Okul Bahçesini Şelaleye Döndürdü

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış kırsalda sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü. Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta geçtiğimiz günden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Bahçebaşı köyünde oluşan sel sonucunda yağmur suları Şehit Erdal Akkaya İlkokulunun bahçesine doldu. Dolan sular okulun bahçesinden anayola şelale gibi akmaya başladı.

Sağanak yağış sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü

TOKAT - Tokat'ta etkili olan sağanak yağış kırsalda sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta geçtiğimiz günden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Geçtiğimiz gün Tokat merkez ve Turhal ilçe merkezinde sele neden olan sağanak yağış, bugün ise kırsal kesimde etkisini gösterdi. Turhal'a bağlı Yeniköy ve Bahçebaşı köylerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Köy merkezlerinde oluşan sel, kaldırım taşlarının sökülmesine neden oldu. Bahçebaşı köyünde oluşan sel sonucunda yağmur suları Şehit Erdal Akkaya İlkokulunun bahçesine doldu. Dolan sular okulun bahçesinden anayola şelale gibi akmaya başladı, o anlar köy sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.