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Tokat'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada Zarife Kurt (46) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada Zarife Kurt (46) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Tokat- Turhal kara yolu Çerçi köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Turhal ilçesi istikametine seyir halinde olan İbrahim Kurt (21) idaresindeki 34 HS 8506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılar Zarife Kurt (46), İbrahim Kurt, Ali Kurt (53), Özgür Kurt (18) ve Deniz Kurt'u (29) kentteki hastanelere kaldırdı. Zarife Kurt hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Turhal Tokat Güncel Haberler

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