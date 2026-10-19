Tokat'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlar derneği başkanı hizmet binası talep etti

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Tokat'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen törene protokol ve muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tokat Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mustafa Al, muhtarlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, köylerde ise köy konakları yapılmasını talep etti

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA