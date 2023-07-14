Tokat'ta korkutan fabrika yangını

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında meydana gelen yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.30 sıralarında Erbaa D-100 karayolu üzerinde bulunan bir tuğla fabrikasının tuğla kurutma bölümünde çıktı. Yangının büyümesinin ardından yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı. Daha sonra fabrikada bulunan çalışanlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.