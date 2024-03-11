Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobil çarptı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocakavak Kavşağı'nda yaşanan hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kırmızı ışıkta duran polis otosu ve diğer otomobillere arkadan gelen ve hızını kontrol edemeyen başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı.