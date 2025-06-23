Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları Artıyor

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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor. Bu yıl, kene yapışması nedeniyle 999 kişi hastaneye başvurdu.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-23 Haziran tarihlerinde vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 999 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 13'ü taburcu edildi, 1 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine ve 2 kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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