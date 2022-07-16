Tokat'ta fındık bahçesine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta fındık bahçesine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta fındık bahçesine devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının fındık bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının fındık bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.D. (43) idaresindeki tarım aracı, Gökal beledinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, tarım aracındaki Z.D. (52), İ.Y.D. (14), E.G. (47), E.D. (18) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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