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Tokat'ta Camide Cep Telefonuyla Şarj Eden Vatandaştan Örnek Davranış

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Tokat Taşlıçiftlik Fatih Camii'nde bir vatandaş, cep telefonunu caminin elektriğinden şarj ettiği için 100 lira para ve bir not bıraktı. Cami imamı, vatandaşın duyarlı davranışını sosyal medyada paylaştı.

TOKAT'ta Camide cep telefonunu şarj eden bir vatandaş caminin elektrik giderlerinde kullanılmak üzere para ve birde not bıraktı.

Tokat Taşlıçiftlik Fatih Camiinin imamı dilekçe kutusunu kontrol ederken kutuda bir not ve 100 lira para buldu. Caminin imamı Mustafa Çakırtaş 'Hocam ben cep telefonumu caminin elektriğinden şarj ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız. Hakka girmeyelim. Allaha emanet olun' yazan notu ve parayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Camii imamı Mustafa Çakırtaş, "Camimiz yol kenarında bir cami olduğundan dolayı özellikle yolculara hizmet etme konusunda güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Her tarafta ikramlarımız var. Çiçeklerimiz ile cemaatımızı buraya çekmeye çalışıyoruz. Camide ki prizlerimizin özellikle cematımızın kullanması için de açık alanlara bırakıyoruz ki kullansınlar diye. Mektup kutusunu zaman zaman kontrol ediyoruz. Kutuyu açtığımız zaman bir not gördük. Notta " Hocam ben cep telefonumu caminin elektriğinden şark ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız. Hakka girmeyelim. Allaha emanet olun? diye vatandaşımız böyle bir duyarlılığını paylamış. Özellikle kul hakkının ihmal edildiği şu zamanlarda vatandaşımızın yapmış olduğu bu örnek davranış. Bizleri gerçekten duygulandırdı. 100 lira bırakmış. Önemli olan değil de onun kalbinde ki duygu ve düşünce?? dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Tokat Cami Yaşam Güncel Haberler

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