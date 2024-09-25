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Tokat'ta Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı

Tokat'ta Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evine dönerken bıçaklı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kadın yaralandı. Saldırganın kimliği belirlenip yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Saldırı anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ayağı tökezleyen Giray yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Giray'ın kaçarken yere düşmesi sonucu dizlerinden ve arkasından gelen saldırgan tarafından sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Giray ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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