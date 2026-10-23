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Tokat'ta Behzat Bulvarı'nda devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Tokat'ta Behzat Bulvarı Pazarpazarı mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü ile araçtakiler, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.R.C. (19) idaresindeki 19 AFS 374 plakalı otomobil, Behzat Bulvarı Pazarpazarı mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.A. (19) ve Ö.A. (20) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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