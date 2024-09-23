Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tuncay A. yönetimindeki 60 HZ 386 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkut S. ve Büşra Şirin D. yaralandı.
Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.