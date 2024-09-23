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Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tuncay A. yönetimindeki 60 HZ 386 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkut S. ve Büşra Şirin D. yaralandı.

Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

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