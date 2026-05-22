Taşkın riskine karşı Turhal'da köprüler sökülüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesi ve sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ta taşkın riski arttı. Köprüler sökülürken, ekipler güvenlik önlemlerini artırdı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak, Yeşilırmak'ta taşkın riskini artırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken, ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, DSİ ve Meteoroloji'den alınan son veriler doğrultusunda acil gündemle toplandı. Toplantıda, Almus Barajı'nın maksimum doluluğa ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Yeşilırmak'ta su seviyesinin hızla yükselmesi ile belediye ve DSİ ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Çalışmalar kapsamında Turhal ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki demir yaya köprüsü, suyun akışını engellememesi için bağlantı noktalarından kesilerek söküldü. Sanayi Sitesi bölgesindeki köprünün de taşkına yol açabileceği değerlendirilen demir korkulukları ekiplerce kaldırılmaya başlandı. Polis ve zabıta ekipleri, nehir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermezken; DSİ ekiplerinin merkezdeki taşkın önleme çalışmaları sürüyor.

Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
