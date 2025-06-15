Tokat'ta Balık Ağıyla Saksağan Kuşu Kurtardı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen saksağan kuş, apartman sakini Şevket Ceylan tarafından balık tutmak için kullanılan tırıvırı ile kurtarıldı. Kuşun kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Tokat'ta balık ağıyla kuşu kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuş, balık tutmak için kullanılan tırıvırı ile kurtarıldı.

Olay ilçe merkezi Gündoğdu Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan Şevket Ceylan, kuşun boşluğa düştüğünü öğrenince hemen balık tutmak için kullandığı tırıvırısını alarak çatıya çıktı. El feneriyle yaptığı incelemede kuşun bir saksağan olduğunu fark eden Ceylan, tırıvırıyı havalandırma boşluğundan aşağıya sarkıttı. Saksağanın kendi kendine ağlara tutunmasının ardından Ceylan kuşu yukarıya doğru çekerek güvenli bir şekilde kurtardı. Saksağanın sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayı anlatan Şevket Ceylan, "Bina sakinleri kuşun düştüğünü söyledi. Çatıya çıktığımızda havalandırma boşluğunda bir saksağan olduğunu gördük. Tırıvırıyı aşağı sarkıttık, kuş kendiliğinden tutundu. Yukarıya çektiğimizde gayet sağlıklıydı, sonra da uçarak gitti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - Güncel
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