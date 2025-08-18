Tokat'ta Anız Yangını: 250 Dönüm Alan Zarar Gördü

Tokat'ta Anız Yangını: 250 Dönüm Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında, Taşpınar köyündeki tarlada yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü. Yangına özel idare ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Taşpınar köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Özel İdare ekipleri, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor

Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.