Tokat'ta Anız Yangını: 250 Dönüm Alan Zarar Gördü
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında, Taşpınar köyündeki tarlada yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü. Yangına özel idare ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Taşpınar köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Özel İdare ekipleri, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 250 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel