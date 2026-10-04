Tokat'ta 3'üncüsü düzenlenen kedi güzellik yarışmasında Pamuk ve Duman birinci oldu

TOKAT'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması'nda 20 Kedi, 'En Bakımlı' ve 'En Süslü' unvanları için podyuma çıktı. Yarışmada; Pamuk isimli kedi 'En Süslü', Duman ise 'En Bakımlı' kedi seçildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisi ve bakım bilincinin arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte; kedi sahipleri, sevimli dostlarıyla birlikte bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması'nda podyuma çıktı. Toplam 30 kedi, 'En Bakımlı Kedi' ve 'En Süslü Kedi' olabilmek için yarıştı. Jüri üyeleri, kedi tüylerinin bakımı, genel sağlık durumu ve süsleme özelliklerine göre değerlendirme yaptı. Yarışmada; Pamuk isimli kedi 'En Süslü Kedi', Duman isimli kedi ise 'En Bakımlı Kedi' seçildi. Kostümleri ve süslemeleriyle podyuma çıkan kediler, etkinliğe katılan hayvanseverlerin ilgisini çekti. Etkinlik hakkında bilgi veren Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz de hayvanları koruma nedeniyle 'Kedi Güzellik Yarışması' düzenledik. Yarışmaya 20'ye yakın kedi katıldı. Pamuk, en süslü kedi kategorisinde, Duman da en bakımlı kedi kategorisinde 1'nci oldu. Hayvansever vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı