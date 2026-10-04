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Tokat'ta 18 kedi, Hayvanları Koruma Günü'nde güzellik yarışmasında podyuma çıktı

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Tokat'ta 18 kedi, Hayvanları Koruma Günü'nde güzellik yarışmasında podyuma çıktı
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Tokat'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışmasında 18 kedi podyuma çıktı. 'Süslü' kategorisinde Pamuk, 'bakımlı' kategorisinde Duman birinci olurken dereceye giren kedilere madalya, mama ve kedi kumu hediye edildi.

Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 18 kedi podyuma çıkarıldı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını inceledi.

Bakımlı kategorisinde "Duman", süslü kategorisinde ise "Pamuk" birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı, mama ile kedi kumu hediye edildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, "Amacımız kedilerin güzelliklerine değil, onlara gösterilen sevgi, şefkati görünür hale getirmekti." dedi.

Kaynak: AA
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