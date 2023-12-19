TOKAT'ta 15 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

TOKAT başta olmak üzere 7 ayrı ilde işlediği 15 farklı suçtan toplam 33 yıl hapis cezası bulunan İsmail Köksal (36) Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından 1 aylık takiple yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya, Artvin, Diyarbakır, Tokat, İstanbul, Manisa ve Zonguldak'ta toplam 15 ayrı suç işleyen İsmail Köksal'ın memleketinde olabileceği bilgisi üzerine Erbaa ilçesinde özel ekip kurdu. JASAT timi 1 ay süren takibin ardından Köksal'ı ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Köksal'ın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak, bu kuruluşlarla ilişkili olduğunu söyleyip bilişim sistemleri banka, kredi ve kurumları araç olarak kullanarak dolandırıcılık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma, hakaret, kadına karşı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, tehdit gibi suçlardan toplam 33 yıl, 2 ay 10 gün hapis cezası ve 11'de ifadesinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, cezaevine gönderildi.