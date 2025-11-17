Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde traktör yangını

Tokat'ın Zile ilçesinde traktör yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zile ilçesinde meydana gelen yangında, Hayri Bal'a ait traktör kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hayri Bal'a ait traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu

Selçuk İnan'dan G.Saray'ın yıldızına transfer telefonu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.