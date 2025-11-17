Tokat'ın Zile ilçesinde traktör yangını
Zile ilçesinde meydana gelen yangında, Hayri Bal'a ait traktör kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hayri Bal'a ait traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel